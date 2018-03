Российская фигуристка первой выполнила сложнейший прыжок в истории

Российской фигуристке Александре Трусовой удалось чистое исполнение тулупа в четыре оборота во время выступления на юниорском чемпионате мира в Болгарии. Видео с прыжком Трусовой разместил в своем Twitter журналист Джекки Вонг, пишет Лента.ру.

13-летняя россиянка первой в истории женского одиночного катания выполнила данный элемент на официальном турнире. Исполнение прыжка позволило ей получить за прокат произвольной программы 153,49 балла.

В Болгарии ученица Этери Тутберидзе выиграла золотую медаль, набрав в сумме 225,52 балла. Серебро также досталось представительнице российской школы — Алена Косторная в сумме набрала 207,39 балла. Тройку призеров на турнире замкнула японка Мако Ямасите.

Трусова уже пыталась исполнить четверной тулуп в Финале Кубка России в Великом Новгороде, но тогда россиянку постигла неудача.

ALEXANDRA TRUSOVA - 1st skater since Miki Ando to land a clean quad in competition (quad salchow) and *may* be the first woman to ever land two quads in one program!!!!https://t.co/M2pdOllc2Y #WorldJFigure pic.twitter.com/uDQ1kfdVy9