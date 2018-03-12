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Женщина погибла в жутком ДТП в Алматинской области

Сидевший за рулем мужчина отделался переломом ноги.

Фото : Zakon.kz12 марта 2018, 02:00

Вечером в воскресенье, 11 марта, в результате дорожно-транспортного происшествия скончался один человек, еще один пострадал, передает корреспондент Zakon.kz.

ДТП произошло в Талгарском районе Алматинской области, по трассе вдоль БАКа, не доезжая поселка Байтерек. Автомобиль Infiniti FX35 пересек полосу встречного движения и на полном ходу врезался в дерево. Тормозного пути нет – видимо, водитель даже не попытался затормозить.

В результате аварии сидевший за рулем мужчина получил перелом ноги. Его пассажирка, женщина 1974 года рождения, от полученных травм скончалась на месте. Ее зажало в салоне, на место вызывали работников ЧС, которые помогли извлечь тело из машины.

Причиной ДТП послужила не техническая неисправность: все колеса на месте, не спущены; в этом месте участок дороги прямой, ям нет. Скорее всего, имело место несоблюдение скоростного режима.


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