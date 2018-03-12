Назарбаев: Переговоры привели к деэскалации конфликтов в Сирии

Глава государства напомнил, что в Астане состоялись восемь раундов межсирийских переговоров.

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев считает, что Астанинский процесс способствовал деэскалации конфликтов и прекращению большой войны на территории Сирии, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан за все эти годы показал себя государством мирным, к которому есть доверие у всех государств. В связи с этим Владимир Владимирович (Путин, Президент РФ – прим. Ред.) вместе с президентами Ирана и Турции обратились, чтобы Астану сделать площадкой для переговоров правительственной делегации, оппозиции Сирии, и мы такую возможность предоставили», - сказал Нурсултан Назарбаев в интервью программе «Воскресное время» на «Первом канале».

Глава государства напомнил, что в Астане состоялись восемь раундов межсирийских переговоров.

«И они были оценены очень высоко, потому что сюда приезжали те, которые не участвовали в женевских переговорах. Именно эти переговоры привели к деэскалации конфликтов, прекращению войны в кое-каких местах и возможности проведения в Сочи того форума, который прошел. То есть то, что Путин говорит, что там решение должно быть дипломатическое - как раз это и делается», - обратил внимание Президент Казахстана.

«Все дело заключается в том, что основные игроки мировой политики сегодня, к сожалению, не находят общего языка. Нет консенсуса, нет доверия. Все равно в будущем надо его восстанавливать, без этого не может мир спокойно жить, без этого не могут быть договоренностей, которые нам всем необходимы. Разнополярность мира и учет мнений многих, я думаю, в этом заключается будущее», - отметил Нурсултан Назарбаев.

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