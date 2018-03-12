Утвержден представитель России на Евровидении 2018

Евровидение-2018 пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая, участие в нем примут представители 43 стран.

Певица Юлия Самойлова будет представлять Россию на конкурсе Евровидение-2018, об этом было объявлено в воскресном эфире программы "Время" на Первом канале, пишет РИА Новости.

"Юлия Самойлова со второй попытки отправляется покорять Евровидение. Девушка с характером и песня со стержнем — только в нашем эфире", — объявили в эфире программы "Время".

Самойлова должна была выступать на Евровидении-2017 в Киеве с песней о любви Flame Is Burning. Однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и отказались от трансляции.

Евровидение-2018 пройдет в Лиссабоне с 8 по 12 мая, участие в нем примут представители 43 стран. Победителем конкурса в 2017 году стал португалец Салвадор Собрал.

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