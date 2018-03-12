Бывший игрок "Барселоны" рассказал о победе в первом матче за "Кайрат" в КПЛ

Футболисты "Кайрата" Исаэль и Гай Ассулин прокомментировали Vesti.kz волевую победу над "Кызыл-Жар СК" (2:1) в матче первого тура казахстанской премьер-лиги.

"Эта игра была очень сложной. Первая игра в чемпионате всегда сложная. Было очень непросто сегодня. Я даже на знаю, отдавал ли передачу или бил по воротам. Очень рад, что смог забить и помочь своей команде одержать важную победу. Мы будем бороться за чемпионство и постараемся победить во всех матчах", - отметил Исаэль.

Для Ассулина прошедший матч стал первым за "Кайрат" в КПЛ. Израильский полузащитник известен тем, что начинал карьеру в "Барселоне", за которую провел одну официальную игру.

"Это был сложный матч. Наши соперники прекрасно защищались, и нам было очень непросто. Я думаю, что первый матч всегда складывается непросто. Мы только входим в сезон. Это моя первая игра в Алматы, и болельщики очень эмоциональны. Их поддержка помогла нам. Я верю, что "Кайрат" станет чемпионом. Первый шаг мы сделали. У нас есть цель, и мы идем к ней. Я считаю, что не показал весь свой потенциал. Очень хочу принести пользу команде. Мы будем работать дальше и показывать хороший футбол", - отметил Ассулин.

Напомним, "Кайрат" со счетом 2:1 обыграл петропавловский "Кызылжар". Гости вышли вперед после гола Братислава Пуношеваца, а хозяева на это ответили мячами Исаэля и Андрея Аршавина.