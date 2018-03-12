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Телескоп "Хаббл" сфотографировал сталкивающиеся галактики

Две галактики, запечатленные на фото, расположены на расстоянии порядка 350 миллионов световых лет от Земли в созвездии Кита.

Фото : РИА Новости / Андрей Максимов12 марта 2018, 06:22

Ученые сфотографировали процесс слияния галактик с помощью телескопа "Хаббл", сообщает РИА Новости.

Две галактики, запечатленные на фото, расположены на расстоянии порядка 350 миллионов световых лет от Земли в созвездии Кита. Процесс их слияния находится пока на ранней стадии. Они продолжат сближаться на протяжении миллионов лет, а затем преобразуются в однородную структуру.

Подобные слияния — обычное явление во Вселенной. Так, наша галактика Млечный Путь должна столкнуться с соседней галактикой Андромеды через четыре миллиарда лет.


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