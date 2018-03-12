Тренер Головкина обещает «Канело» чистый нокаут

Тренер казахстанского боксера Геннадия Головкина (37-0-1, 33 КО) Абель Санчес прокомментировал предстоящий реванш с мексиканцем Саулем Альваресом (49-1-2, 34 КО), сообщает Sports.kz.

— «Канело» не дрался в первом бое и не будет драться во втором — публика прекрасно знает, что он бегал. Если не выбрасывать удары — не выиграешь. Если и в этот раз «Канело» будет бегать, Головкин сделает все возможное, чтобы нокаутировать его, нокаутировать чисто — чисто, потому что Геннадий не принимает допинг! Также мы будем стараться в этот раз лучше резать ринг и чаще бить по корпусу, — сказал Санчес в интервью TV Boxeo.

Бой состоится 5 мая на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе.