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В Сеть слили снимки ещё не выпущенного на рынок BMW 7-Series

В рестайлинге баварского седана автомобилисты находят много схожего с новым кроссовером BMW X7.

Фото : Twitter12 марта 2018, 07:37

Обновлённая версия BMW 7-Series появилась на испытаниях, где её и засняли, передает Лайф.

В рестайлинге баварского седана автомобилисты находят много схожего с новым кроссовером BMW X7. Например, массивная и скруглённая решётка радиатора. Помимо этого, поменяются бампер и задняя оптика.

Ранее также ходили слухи о том, что концерн может отказаться от двигателя V12, однако официального подтверждения пока не было и тестовый прототип имеет значок V12. Фотографии из салона свидетельствуют, что обновлённый BMW 7-Series будет иметь полностью цифровую приборную панель.

Автомобильные эксперты считают, что седан сначала продемонстрируют на Женевском автосалоне в следующем году, а к лету его уже можно будет приобрести.


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