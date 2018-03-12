В Сеть слили снимки ещё не выпущенного на рынок BMW 7-Series

В рестайлинге баварского седана автомобилисты находят много схожего с новым кроссовером BMW X7.

Обновлённая версия BMW 7-Series появилась на испытаниях, где её и засняли, передает Лайф.

В рестайлинге баварского седана автомобилисты находят много схожего с новым кроссовером BMW X7. Например, массивная и скруглённая решётка радиатора. Помимо этого, поменяются бампер и задняя оптика.

Фотошпионы из @Carscoops поймали рестайлинговую версию BMW 7 Series 2020 в совсем небольшом количестве камуфляжа. Судя по фото автомобиль получит более массивную решетку радиатора и в целом сохраняет концепции дизайна будущей 8 Серии #Spyphotos #7series pic.twitter.com/Ww4P7mA6rD — BMW Guide (@bmwguide) 10 марта 2018 г.

Ранее также ходили слухи о том, что концерн может отказаться от двигателя V12, однако официального подтверждения пока не было и тестовый прототип имеет значок V12. Фотографии из салона свидетельствуют, что обновлённый BMW 7-Series будет иметь полностью цифровую приборную панель.

Автомобильные эксперты считают, что седан сначала продемонстрируют на Женевском автосалоне в следующем году, а к лету его уже можно будет приобрести.

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