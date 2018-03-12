Школу затопило в селе Кызылординской области

Члены комиссии выявили повреждения в стене и в покрытии пола.

В селе Аранды Казалинского района Кызылординской области 11 марта подтопило территорию школы №97. Занятия отменены, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на региональную службу коммуникаций.

Заместитель акима области Серик Сулейменов, руководитель управления по мобилизационной подготовке Серик Сермагамбетов, глава областного департамента по ЧС Омар Бержанов выехали в село, ознакомились с ситуацией и проверили состояние школы.

Члены комиссии выявили повреждения в стене и в покрытии пола. В связи с этим было принято решение приостановить занятия в школе.

Созданная по поручению акима области экспертная комиссия проведет более тщательную оценку технического состояния школы и определит причины произошедшего.

Между тем, областное управление образования сообщило, что учебный процесс для учеников школы не будет прерываться. С 12 марта учителя и 98 учеников будут переведены в школу соседнего села Кожабакы. Они будут заниматься со второй смены. Для перевозки детей и учителей власти Казалинского района выделили транспорт.

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