В Алматы пьяный водитель убегал от полицейских

Мужчина, взяв в аренду автомобиль Mitsubishi Lancer, решил покататься по ночному городу.

В Алматы пьяный мужчина решил поставить эксперимент – догонят ли его полицейские, если убегать от них на авто по всему городу, передает patrul.kz.

Мужчина, взяв в аренду автомобиль Mitsubishi Lancer, решил покататься по ночному городу. Правонарушитель на высокой скорости двигался по улице Саина в южном направлении, когда перед проспектом Абая заметил сотрудников полиции, которые потребовали от него остановки авто. Мужчина не отреагировал на законные требования правоохранителей, развернулся в обратную сторону и стал скрываться от инспекторов.

Полицейские незамедлительно бросились в погоню, параллельно вызвав на помощь другие экипажи дорожно-патрульной полиции.

Мужчина, нарушивший Правила дорожного движения и создавший несколько аварийных ситуаций, был задержан бортом 275 в районе пересечения проспекта Райымбека с улицей Тлендиева. Уже пойманный нарушитель не сопротивлялся полицейским и согласился проехать в наркоцентр для прохождения медосвидетельствования.

Врач-нарколог провел все необходимые процедуры и выявил у мужчины среднюю степень алкогольного опьянения.

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