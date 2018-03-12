В зоне подтоплений в ВКО закрыли дороги

С 16.30 часов 11 марта закрыта трасса Караганда-Аягоз-Бугаз на участке «село Баршатас - город Аягоз» для всех видов транспорта.

В Аягозском районе Восточно-Казахстанской области объявлено ЧС, перекрыты дороги передает Zakon.kz со ссылкой на данные ТОО «Казахавтодор».

С 16.30 часов 11 марта закрыта трасса Караганда-Аягоз-Бугаз на участке «село Баршатас - город Аягоз» для всех видов транспорта. Движение машин на данном участке запрещено в связи с сильными переливами.

С 19.00 часов для общественного транспорта закрыта дорога от Аягоза до села Калбатау. Из-за дождей и гололеда остается закрытой дорога до города Зырьяновск.

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