В зоне подтоплений в ВКО закрыли дороги
С 16.30 часов 11 марта закрыта трасса Караганда-Аягоз-Бугаз на участке «село Баршатас - город Аягоз» для всех видов транспорта.
Фото : ДЧС ВКО12 марта 2018, 08:27
В Аягозском районе Восточно-Казахстанской области объявлено ЧС, перекрыты дороги передает Zakon.kz со ссылкой на данные ТОО «Казахавтодор».
С 16.30 часов 11 марта закрыта трасса Караганда-Аягоз-Бугаз на участке «село Баршатас - город Аягоз» для всех видов транспорта. Движение машин на данном участке запрещено в связи с сильными переливами.
С 19.00 часов для общественного транспорта закрыта дорога от Аягоза до села Калбатау. Из-за дождей и гололеда остается закрытой дорога до города Зырьяновск.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4908101-a2d8f0c71f9d2a9180379145a4c8e016
Сейчас читают
Загрузка...