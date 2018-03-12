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В Нью-Йорке разбился вертолет

Вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером.

Фото : РИА Новости / Игорь Михалев12 марта 2018, 08:48

Вертолет, на борту которого, предположительно, находились несколько человек, потерпел крушение в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

По информации телеканала Fox News, вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером.

В свою очередь газета New York Times со ссылкой на пожарную службу города сообщает, что на данный момент ведутся спасательные работы близ острова Рузвельт, который находится между островами Манхэттен и Лонг-Айленд.


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