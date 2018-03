В Нью-Йорке разбился вертолет

Вертолет, на борту которого, предположительно, находились несколько человек, потерпел крушение в Нью-Йорке, передает РИА Новости.

По информации телеканала Fox News, вертолет упал в пролив Ист-Ривер в воскресенье вечером.

В свою очередь газета New York Times со ссылкой на пожарную службу города сообщает, что на данный момент ведутся спасательные работы близ острова Рузвельт, который находится между островами Манхэттен и Лонг-Айленд.

DEVELOPING: FDNY and NYPD responding to reports of helicopter crash in the East River off Manhattan. https://t.co/W2eF2urOcK



There are no reports of injuries at this time, authorities say. pic.twitter.com/xN3f5EBoxK