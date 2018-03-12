В ВКО продолжаются работы по ликвидации последствий подтоплений

В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК и ДЧС ВКО организована работа оперативных штабов.

Спасатели продолжают ликвидацию последствий подтоплений дождевыми и талыми водами в ВКО, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу КЧС МВД РК.

Своевременно проведена эвакуация населения из зоны риска. Осадки в виде дождя и снега выпадали практически три дня подряд.

В настоящее время в Усть-Каменогорске наблюдается минусовая температура, при этом в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области на утро плюсовая температура, что способствует резкому таянию снега.

С 10 марта текущего года по области наблюдались осадки в виде дождя и обильное таяние снега, температура воздуха от +10 до - 5 градусов Цельсия.

По информации филиала КГП «Казгидромет» по ВКО количество осадков, выпавших с 1 по 11 марта, составило 53,2 мм, что превышает среднемесячную норму осадков практически в 2 раза (норма 28 мм). Только за один день 10 марта выпало в виде дождя 11 миллиметров осадков, а за ночь 11 марта 20,7 мм, что уже превысило месячную норму осадков.

Подтопление населенных пунктов дождевыми водами становится возможным в результате неисправности, засоренности а иногда и вовсе отсутствия арычно-канальных систем для отвода воды от населенных пунктов и ее беспрепятственного, "окультуренного" прохождения по населенному пункту (компетенция местных исполнительных органов).

В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК и ДЧС ВКО организована работа оперативных штабов.

Создана группировка сил и средств МВД РК для проведения аварийно-спасательных работ, с количеством личного состава 1032 человека, 286 единиц техники, 56 единиц плавсредств, 58 мотопомп.

В результате сложившихся погодных условий проводятся работы по откачке воды в подтопленных 70 частных жилых домах, 150 придворовых и 110 территориях дачных домов.

Своевременно из подтопленных домов совместными усилиями местных исполнительных органов, спасателями и местной полицейской службой эвакуировано порядка 400 человек. из них часть размещена в школе-интернате № 6 города Аягоз, остальные у родственников.

В городе Усть-Каменогорске для эвакуации подготовлен городской территориальный центр социального обслуживания населения «Ульба». В связи со складывающейся погодной обстановкой в Аягозском районе объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба.

Спасатели Восточного регионального аэромобильного оперативно-спасательного отряда направлены в Аягозский район для подкрепления.

По состоянию на сегодняшний день совместными усилиями уложено 1440 штук мешкотары, произведена защита от талых вод 3 домов в г. Усть-Каменогорске путем отсыпки инертными материалами.

Откачано порядка 13 тысяч кубических метров воды из домов и придворовых территорий.

Всего в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействовано 536 человек, 137 единиц техники и 27 водооткачивающих устройств местных исполнительных органов, спасателей, ДВД ВКО.

Работы в данном направлении продолжаются.

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