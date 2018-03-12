Пассажиры SCAT вылетели из Астаны в Шарм-Эш-Шейх спустя сутки

Все желающие пассажиры были размещены в гостинице с предоставлением горячего питания.

Спустя почти сутки пассажиры авиакомпании SCAT вылетели в Египет. Об этом сообщили в Комитете гражданской авиации МИР РК, передает Zakon.kz.

"Рейс авиакомпании "SCAT" по маршруту Астана – Шарм-Эш-Шейх запланированный на 11 марта в 09:00 часов по местному времени благополучно вылетел 12 марта в 04:47 часов по времени Астаны на ВС типа Б-757", - говорится в сообщении КГА.

​По информации авиакомпании все желающие пассажиры задержанного рейса были размещены в гостинице с предоставлением горячего питания.

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