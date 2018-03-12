Осадки ожидаются на большей части Казахстана

По республике сохраняется неустойчивая погода.

С прохождением атмосферных фронтальных разделов на большей части территории Казахстана сохраняется неустойчивая погода, местами пройдут осадки, на юге и востоке местами сильные. Ожидается туман, местами гололед, метель, усиление ветра, в южной части грозы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Жамбылской области ожидаются усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, на юго-западе 30 м/с и более, местами туман, гроза. В Южно-Казахстанской области усиление ветра 15-20, порывы 23-28 м/с, местами туман, гроза. В Кызылординской области местами туман, гололед, гроза, ветер 15-20, порывы 23-28 м/с. В Восточно-Казахстанской области местами туман, гололед, ветер 15-20, порывы 25 м/с. Ночью в Павлодарской области местами низовая метель, туман, ветер 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области местами туман, гололед, ночью низовая метель. В Костанайской, Западно-Казахстанской, Атырауской, Мангистауской, Актюбинской, Карагандинской областях ожидается местами туман, в Мангистауской, Карагандинской областях - местами гололед, в Костанайской области - местами ветер 15-20 м/с. В Алматинской области - местами ветер 17-22 м/с. В Алматы днем 10°, облачно. В Астане днем -13°, преимущественно облачно.

Фактическая погода по состоянию на 9:28

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