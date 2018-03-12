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В Сети появились забавные видеоролики о животных зоопарка Алматы

Антилоп и носорогов выпустили на воздух после долгой зимы.

Фото : instagram.com/yerkinbayev12 марта 2018, 09:34

Забавные видеоролики выложил в своем Instagram экс-директор зоопарка Алматы Ержан Еркинбаев, передает Zakon.kz.

Ержан снял на видео, как антилоп и носорогов выпустили на воздух после долгой зимы. Животные очень обрадовались теплой погоде. Многие комментаторы отмечают, что животные, как маленькие дети, радуются весне.

"Антилопы рады весне! После 5 месяцев, проведенных в помещении, они встречают солнце, простор, свежий воздух и почву под ногами", - написал Еркинбаев.

Напомним, что за последние полтора года в алматинском зоопарке произошли значительные изменения. Были построены новые дома для питомцев, откорректирован рацион, ввели контроль качества корма. Зверинец пополнился новыми животными.


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