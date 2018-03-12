Головкин не изменил положения в рейтинге самых прибыльных боксеров P4P

12 марта 2018, 09:35

Головкин замыкает первую тройку.

Сайт известного журнала Forbes опубликовал обновленную версию самых прибыльных боксеров рейтинга pound-for-pound, сообщает Sports.kz.

Казахстанский средневес, обладатель нескольких титулов чемпиона мира Геннадий Головкин и его мексиканский соперник Сауль «Канело» Альварес сохранили свои позиции. При этом Альварес возглавляет ТОП-15, а Головкин замыкает первую тройку.

«Несмотря на недавний положительный результат допинг-теста, Альварес сохраняет шансы остаться на первом месте этого списка, если 5 мая победит Головкина в рематче. Но, честно говоря, общественное положение "Канело" пошатнулось из-за обнаруженных в его моче следов кленбутерола. В Golden Boy Promotions заявили, что препарат попал к нему через зараженное им мексиканское мясо, но даже если Альварес одержит победу над GGG, большинство людей наверняка об этом задумаются», — написано в публикации об Альваресе.

Относительно Геннадия в материале говорится следующее: «Получив гарантированные 3 миллиона долларов за встречу с "Канело" в первый раз, на двоих они привлекли 1,3 миллиона покупателей платных трансляций, а общий доход поединка составил 27,06 миллионов долларов, став третьим в истории. Если Головкин побьет Альвареса во втором бою, то его заработки станут еще больше», — отмечает автор издания Джош Катцовитц.

Полностью рейтинг выглядит так:

1 (1). Сауль Альварес

2 (2). Энтони Джошуа

3 (3). Геннадий Головкин

4 (4). Василий Ломаченко

5 (6). Эррол Спенс

6 (5). Теренс Кроуфорд

7 (8). Деонтей Уайлдер

8 (9). Сергей Ковалев

9 (7). Дэниэл Джейкобс

10 (11). Майки Гарсия

11 (15). Срисакет Сор Рунгвисаи

12 (10). Кит Турман

13 (13). Джермелл Чарло

14 (14). Джермалл Чарло

15 (12). Мэнни Пакьяо.


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