Головкин не изменил положения в рейтинге самых прибыльных боксеров P4P
Головкин замыкает первую тройку.
Сайт известного журнала Forbes опубликовал обновленную версию самых прибыльных боксеров рейтинга pound-for-pound, сообщает Sports.kz.
Казахстанский средневес, обладатель нескольких титулов чемпиона мира Геннадий Головкин и его мексиканский соперник Сауль «Канело» Альварес сохранили свои позиции. При этом Альварес возглавляет ТОП-15, а Головкин замыкает первую тройку.
«Несмотря на недавний положительный результат допинг-теста, Альварес сохраняет шансы остаться на первом месте этого списка, если 5 мая победит Головкина в рематче. Но, честно говоря, общественное положение "Канело" пошатнулось из-за обнаруженных в его моче следов кленбутерола. В Golden Boy Promotions заявили, что препарат попал к нему через зараженное им мексиканское мясо, но даже если Альварес одержит победу над GGG, большинство людей наверняка об этом задумаются», — написано в публикации об Альваресе.
Относительно Геннадия в материале говорится следующее: «Получив гарантированные 3 миллиона долларов за встречу с "Канело" в первый раз, на двоих они привлекли 1,3 миллиона покупателей платных трансляций, а общий доход поединка составил 27,06 миллионов долларов, став третьим в истории. Если Головкин побьет Альвареса во втором бою, то его заработки станут еще больше», — отмечает автор издания Джош Катцовитц.
Полностью рейтинг выглядит так:
1 (1). Сауль Альварес
2 (2). Энтони Джошуа
3 (3). Геннадий Головкин
4 (4). Василий Ломаченко
5 (6). Эррол Спенс
6 (5). Теренс Кроуфорд
7 (8). Деонтей Уайлдер
8 (9). Сергей Ковалев
9 (7). Дэниэл Джейкобс
10 (11). Майки Гарсия
11 (15). Срисакет Сор Рунгвисаи
12 (10). Кит Турман
13 (13). Джермелл Чарло
14 (14). Джермалл Чарло
15 (12). Мэнни Пакьяо.