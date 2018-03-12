Названы причины подтоплений населенных пунктов ВКО

В регионе своевременно проведена эвакуация населения из зоны риска.

В Комитете по ЧС МВД РК назвали причины подтоплений населенных пунктов Восточно-Казахстанской области, передает Казинформ.

«Подтопление населенных пунктов дождевыми водами становится возможным в результате неисправности, засоренности, а иногда и вовсе отсутствия арычно-канальных систем для отвода воды от населенных пунктов и ее беспрепятственного, «окультуренного» прохождения по населенному пункту (компетенция местных исполнительных органов)», - говорится в сообщении.

Дополнительным фактором, влияющим на подтопление населенных пунктов талыми водами, является расширение территории застройки населенных пунктов, при которой значительная часть нового жилья строится за границей существующей системы защитных насыпей и каналов, а также из-за отсутствия зачастую на застраиваемой территории арычно-канальной системы, ее засоренность, добавили в пресс-службе КЧС.

В регионе своевременно проведена эвакуация населения из зоны риска. Осадки в виде дождя и снега шли практически три дня подряд. В настоящее время в Усть-Каменогорске наблюдается минусовая температура, при этом в Урджарском районе Восточно-Казахстанской области на утро плюсовая температура, что способствует резкому таянию снега.С 10 марта текущего года по области наблюдались осадки в виде дождя и обильное таяние снега, температура воздуха от +10 до - 5 градусов Цельсия.

По информации филиала КГП «Казгидромет» по ВКО количество осадков, выпавших с 1 по 11 марта, составило 53,2 мм, что превышает среднемесячную норму осадков практически в 2 раза (норма 28 мм). Только за один день 10 марта выпало в виде дождя 11 миллиметров осадков, а за ночь 11 марта 20,7 мм, что уже превысило месячную норму осадков.

«В Комитете по чрезвычайным ситуациям МВД РК и ДЧС ВКО организована работа оперативных штабов.Создана группировка сил и средств МВД РК для проведения аварийно-спасательных работ, с количеством личного состава 1032 человека, 286 единиц техники, 56 единиц плавсредств, 58 мотопомп.В результате сложившихся погодных условий проводятся работы по откачке воды в подтопленных 70 частных жилых домах, 150 придворовых и 110 территориях дачных домов»,- указывается в сообщении.

Своевременно из подтопленных домов совместными усилиями местных исполнительных органов, спасателями и местной полицейской службой эвакуировано порядка 400 человек. Из них часть размещена в школе-интернате № 6 города Аягоз, остальные у родственников. Кроме того, в городе Усть-Каменогорске для эвакуации подготовлен городской территориальный центр социального обслуживания населения «Ульба».

По состоянию на сегодняшний день совместными усилиями уложено 1440 штук мешкотары, произведена защита от талых вод 3 домов в Усть-Каменогорске путем отсыпки инертными материалами. Откачано порядка 13 тысяч кубических метров воды из домов и придворовых территорий.

Всего в проведении аварийно-спасательных и неотложных работ задействовано 536 человек, 137единиц техники и 27 водооткачивающих устройств местных исполнительных органов, спасателей, ДВД ВКО. Работы в данном направлении продолжаются.

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