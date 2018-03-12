Казахстанцы предпочитают быть готовыми к несчастным случаям - эксперты

В сфере добровольного страхования от несчастных случаев объемы премий, собранных страховщиками, выросли за год сразу в полтора раза.

Число умерших от несчастных случаев, отравлений и травм в Казахстане уменьшается с каждым годом. Так, за 2016 год их количество составило 13,3 тыс. человек, что на 7,2% меньше, чем за 2015 год, передает Zakon.kz со ссылкой на Ranking.kz.

Доля городского населения составляет 54,6% (годом ранее 54,7%), при это на 100 тысяч человек от несчастных случаев, отравлений и травм пострадали 72 городских жителя и 79 сельских жителей. По Казахстану в целом на 100 тысяч человек приходится 75 человек, погибших от несчастных случаев.

В то же время, казахстанцы предпочитают заранее подстраховаться. Поступления по страховым премиям в сегменте добровольного страхования от несчастных случаев за год выросли на 50,9% и составили за январь 2018 года 733,5 млн тенге. Это уже 7% (годом ранее 5,2%) от собранных премий по добровольному личному страхованию.

Объем выплат за год вырос сразу в 2,8 раз, до 80,9 млн тенге. Доля выплат в секторе от добровольного личного страхования за год выросла с 1% до 3%.

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