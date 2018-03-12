В Шымкенте разыскивают двухлетнего ребенка
Перед пропажей мальчик стоял возле кафе "Поплавок" рядом с близкими.
Фото : zakon.kz12 марта 2018, 10:16
В Шымкенте потерялся двухлетний ребенок, передает Zakon.kz.
Информацию об этом распространяются в социальных сетях. Тасболат Алинур Ерболатулы был одет в синюю куртку, джинсы молочного цвета и блестящие белые кроссовки. На левой стороне лица есть шрам.
По имеющейся информации, перед пропажей мальчик стоял возле кафе "Поплавок" рядом с близкими.
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