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В Шымкенте разыскивают двухлетнего ребенка

Перед пропажей мальчик стоял возле кафе "Поплавок" рядом с близкими.

Фото : zakon.kz12 марта 2018, 10:16

В Шымкенте потерялся двухлетний ребенок, передает Zakon.kz.

Информацию об этом распространяются в социальных сетях. Тасболат Алинур Ерболатулы был одет в синюю куртку, джинсы молочного цвета и блестящие белые кроссовки. На левой стороне лица есть шрам.

По имеющейся информации, перед пропажей мальчик стоял возле кафе "Поплавок" рядом с близкими.


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