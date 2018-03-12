Представители ВС Казахстана и Японии обсудили вопросы двустороннего военного сотрудничества

На встрече стороны обсудили проект Плана двустороннего военного сотрудничества между оборонными ведомствами.

В рамках военного сотрудничества состоялся визит делегации Министерства обороны Японии в Республику Казахстан. Военную делегацию возглавил начальник отдела по наращиванию потенциала Министерства обороны Японии Томоки Мацуо.

На встрече в Национальном военно-патриотическом центре ВС РК стороны обсудили проект Плана двустороннего военного сотрудничества между оборонными ведомствами Республики Казахстан и Японии на 2018 год.

Также в ходе визита японская делегация посетила Главный военный госпиталь Вооруженных Сил РК, где ознакомилась со структурой, материально-технической базой, повседневной деятельностью и практическим проведением операций.

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