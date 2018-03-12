Цены на ювелирные изделия выросли к марту - исследование

Только за месяц украшения из драгоценных металлов подорожали на 0,3-0,4%.

По итогам февраля золотые ювелирные изделия обходились казахстанцам в 15,4 тысячи тенге за грамм - на 0,3% дороже, чем в январе, и на 8,8% дороже, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании Energyprom, передает Zakon.kz.

Самые высокие цены среди крупных городов и мегаполисов страны - в Астане (сразу 23,9 тыс. тг за грамм, +13,9% за год), Усть-Каменогорске (18,6 тыс. тг за грамм, +3,5% за год) и Актау (18,3 тыс. тг за грамм, +7,3% за год).

На серебряные украшения цены выросли за месяц на 0,4%, за год - на 7,4%, до 1,4 тыс. тг за грамм. Дороже всего ювелирку из серебра покупали казахстанцы в Атырау (1,9 тыс. тг за грамм), Алматы (1,8 тыс. тг) и Астане (1,8 тыс. тг).

В то же время, наряду с официальными ценами на "белую" продукцию, картину может портить контрафакт. Так, по разным оценкам экспертов, от 70% до 90% ювелирного рынка Казахстана находится в тени. Контрабандисты везут дешевый товар из Турции, Кыргызстана, Армении и России. Таможенные сборы они не платят, экспертизу качества изделий не проходят. Поэтому цена на "левую" ювелирку непроверенного качества в разы ниже той, которую в Казахстан привезли легально.

Качество ювелирных изделий и соблюдение требований закона в этой сфере контролирует Комитет технического регулирования и метрологии министерства по инвестициям и развитию РК. В прошедшем году в результате 64 внеплановых проверок в Жамбылской, Западно-Казахстанской, Южно-Казахстанской областях и городах Астана и Алматы были выявлены нарушения в 23 случаях. Реализаторы некачественных золотых украшений были оштрафованы на сумму свыше 5 млн тенге.

Напомним, с 17 июля 2016 года в Казахстане не допускается продажа драгоценных металлов и драгоценных камней без:

- оттиски именника, наносимого изготовителем изделия; единого пробирного клейма РК, с изображением символа "Голова барса" и международной аббревиатуры Казахстан "KZ", с кодами уполномоченных организаций;

- экспертного заключения, выданного уполномоченной организацией (юридическое лицо, аккредитованное на проведение экспертизы драгоценных металлов и камней),

- акта государственного контроля, выдаваемого уполномоченным органом при ввозе (вывозе) на территорию(-и) РК из стран, не входящих в ЕАЭС драгоценных металлов и камней, до совершения таможенных операций (таможенное декларирование и таможенная очистка).

Кроме того, при использовании в качестве вставок материалов искусственного происхождения, на ярлыках надо указывать, что камень не является драгоценным.

В январе 2018 казахстанские металлурги произвели почти 6 тонн необработанного и полуобработанного золота - сразу на 24,2% больше, чем годом ранее. В многолетней динамике производство золота уверенно растет от года к году.

Иная ситуация - для серебра. За январь текущего года было выпущено 59,6 тонны необработанного серебра, что на 12,2% меньше аналогичного периода годом ранее. В многолетней динамике производство серебра сокращается с 2016 года.

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