Эксперт рассказал о курсе тенге на неделю

Укреплению нацвалюты способствовал рост котировок рисковых активов, к которым относится энергоносители.

Что повлияет на формирование курса национальной валюты к иностранной на предстоящей неделе, передает Sputnik.

Биржевой курс нацвалюты на прошедшей неделе формировался в следующем валютном диапазоне 319,2-322,2 тенге с укреплением к концу недели на 0,6%. Укреплению курса нацвалюты способствовало несколько причин, в частности наибольшую роль сыграли внешние макроэкономические факторы.

В первую очередь, укреплению нацвалюты способствовал рост котировок рисковых активов, к которым относится энергоносители. Информация о начале возможного переговорного процесса между США и Северной Кореей быстро отразилась на стоимости нефти, в результате чего нефтяные котировки повысились с 63 до 65 долларов за баррель Brent.

Укрепление курса российского рубля за прошедшую неделю на 1% оказало существенную поддержку нацвалюте. Кроме этого позитивное состояние экономики и предстоящие президентские выборы в России, которая является основным торговым партнером Казахстана, будут напрямую влиять на формирование курса тенге.

В соответствии индекса USD доллар США в течение прошедшей недели существенных изменений не последовало. Положительные статистические данные о состоянии экономики США и возможное начало будущих диалогов по корейскому вопросу оказало поддержку американской валюте.

Учитывая сложившиеся обстоятельства на мировых товарных, финансовых рынках на формирование курса тенге на предстоящей неделе будут влиять следующие разнонаправленные факторы:

согласно обнародованным еженедельным статистическим данным американской нефтесервисной компании Baker Hughes от 9 марта количество нефтяных буровых установок в течение недели сократилось на четыре единицы. Снижение буровой активности, учитывая рост активности в предыдущие периоды, является положительным фактором в пользу роста стоимости нефти. Кроме этого следует учитывать, что согласно статистическим данным растут товарные запасы нефти, нефтепродуктов, а это свидетельствует о росте объемов добычи нефти в США. Учитывая стабильный рост мирового спроса на энергоносители и снижения буровой активности в США, существует вероятность дальнейшего роста стоимости нефти. Исходя из этого, стоимость нефти на предстоящей неделе будет в пределах 65-66 долларов за баррель Brent;

положительные статистические данные об экономике США и начало возможного переговорного процесса по ядерному регулированию на корейском полуострове будет способствовать укреплению американской валюты.

Основываясь на сложившихся разнонаправленных факторах, биржевой курс нацвалюты по отношению к доллару США на следующей неделе будет формироваться в следующем курсовом коридоре 318-320 тенге в сторону укрепления.

Арман Байганов

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