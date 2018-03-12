Прославленный скрипач-виртуоз Ержан Кулибаев выступит в «Астана Опера»

Выдающиеся произведения немецких композиторов-классиков прозвучат 21 марта в Камерном зале театра.

Камерный оркестр «Астана Опера» под руководством Заслуженного деятеля Казахстана Абзала Мухитдинова совместно со всемирно известным скрипачом Ержаном Кулибаевым (Казахстан-Испания) представят концерт «Шедевры скрипичной музыки». Выдающиеся произведения немецких композиторов-классиков прозвучат 21 марта в Камерном зале театра.

Виртуоз Ержан Кулибаев – обладатель шести первых премий престижнейших международных конкурсов в Буэнос-Айресе, Лиссабоне, Берлине, Новосибирске, Екатеринбурге и Нью-Йорке, премии «Washington Award», лауреат конкурсов Г. Венявского в Познани (Польша) и Дж. Энеску в Бухаресте (Румыния). Е. Кулибаеву рукоплескали в знаменитых залах Италии, Швейцарии, Великобритании, Австрии, Германии, Бельгии, Испании (в том числе Канарских островов), Греции, Португалии, Мексики, Аргентины, ЮАР, Марокко, Кувейта, Японии и т.д. В данный момент Ержан Кулибаев является профессором высшей школы музыки «Катарина Гурска» в Мадриде (Испания).

Совместно с Симфоническим оркестром «Астана Опера» выступил в Карнеги-холле в Нью-Йорке, Центре исполнительских искусств Sony в Торонто, Опере Бастилии в Париже и Мариинском театре в Санкт-Петербурге, где казахстанские музыканты представили концертную программу под руководством выдающегося маэстро Валерия Гергиева. Ержан Кулибаев играет на скрипке Антонио Страдивари «Роде» 1722 г., предоставленной фондом Маджини в Швейцарии.

Классические шедевры, которые будут исполнены в этот вечер, сыграли значительную роль в истории данного жанра, определив путь развития произведений для скрипки с оркестром. Прозвучит концерт для скрипки с оркестром №1 соль минор, ор. 26 пылкого композитора-романтика Макса Бруха. Необычность строения, эпичность, отточенная музыкальная форма, экспрессия, красота образов, драматичность, энергия и размах сочинения произведут неизгладимое впечатление на столичных слушателей.

Концерт для скрипки с оркестром ре мажор, ор. 61 Людвига ван Бетховена относят к числу сложнейших произведений скрипичного репертуара, глубина его содержания требует высокой исполнительской зрелости. Произведение отличают великолепие мелодий, стройность формы, лиризм, симфоничность драматургии, яркость народных образов и аристократизм. Существует авторское переложение этого концерта для фортепиано, включающее полный набор каденций для произведения. Поясним, что каденция – это вставка виртуозного характера в инструментальном концерте, представляющая собой свободную фантазию на его главные темы.) Чтобы иметь возможность исполнить сочинение в авторской версии, знаменитый скрипач Ержан Кулибаев сделал транскрипцию каденций Бетховена для скрипки.

"В этом году исполняется 20 лет с того момента, как я впервые исполнил концерт М. Бруха с оркестром под управлением маэстро Абзала Мухитдинова. С тех пор состоялось немало наших совместных выступлений во многих странах мира. Концерт Л. ван Бетховена, который мы будем играть в этот вечер, – вершина скрипичного репертуара. Создание транскрипции каденций Л. ван Бетховена для скрипки, не изменяя музыкальную идею и фактуру, не используя дополнительные инструменты, кроме литавр, не сокращая «неудобные» места, – совсем непростая задача. Данные каденции – бесценный авторский комментарий к этой прекрасной музыке, – позволяют нам приблизиться к оригинальному видению произведения. Теперь новая транскрипция доставляет мне большую радость, исполнять концерт Л. ван Бетховена в авторской версии – ни с чем не сравнимое ощущение", - сказал Ержан Кулибаев.

Начало концерта в 18:00.

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