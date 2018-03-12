Какие экстремальные рекорды ставят дайверы

Эрвин Пол Сталлер в возрасте 93 лет совершил 36-минутное погружение на Островах Теркс и Кайкос.

Как и в любом другом виде спорта или человеческой деятельности в дайвинге фиксируется множество разнообразных рекордов. Рассказываем о самых интересных из них.

САМОЕ ГЛУБОКОЕ ПОГРУЖЕНИЕ С АКВАЛАНГОМ

Действующий рекорд был установлен 18 сентября 2014 года 41-летним Ахмадом Габром. Инструктор по дайвингу из Египта достиг глубины 332,35 метра. Погружение производилось в Красном море неподалеку от Дахаба.

На подготовку к установлению рекорда у Габра ушло четыре года. Все это время он работал с элитной командой дайверов, разработавшей план погружения. Она помогла ему справиться с различными рисками, такими как азотное отравление, декомпрессионная болезнь и нервный синдром высокого давления.

На погружение до необходимой глубины у Габра ушло всего 12 минут. А подъем из-за опасности декомпрессии занял аж 14 часов.

Всего египтянину понадобилось использовать девять баллонов, большинство из которых было заполнено газовой смесью кислорода, азота и гелия. Его команда поддержки израсходовала 92 таких баллона.

Глубокое погружение. Фото REUTERS



САМОЕ ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ПОГРУЖЕНИЕ С АКВАЛАНГОМ В ОТКРЫТОЙ ВОДЕ

В июле 2016 года турецкий дайвер Джем Карабай пробыл чуть меньше шести дней под водой на пляже на острове Кипр. Длительность погружения составила 142 часа, 42 минуты и 42 секунды. Эти числа объясняются политическими причинами. Установление рекорда было приурочено к 42-летию высадки на острове военного корпуса из Турции.

Карабай установил рекорд, разработав со своей командой новые методы удовлетворения потребностей в воде и еде во время погружения. Находясь под водой, рекордсмен также играл со своими друзьями в футбол и шашки.

Карабай также владеет рекордом погружения в искусственном закрытом водоеме. В октябре 2011 года он провел под водой 192 часа 19 минут 19 секунд в бассейне в Стамбуле.

У женщин рекорд самого продолжительного погружения принадлежит австралийке Кристи Квилл. Она на протяжении 51 часа 25 минут находилась под водой на пятиметровой глубине на пляже Ла-Хойя в Сан-Диего в Калифорнии.

Квилл до этого потеряла мать, умершую от рака молочной железы. С помощью своего рекорда австралийка привлекала внимание к проблеме и собирала деньги на исследования рака.

ПОГРУЖЕНИЕ С АКВАЛАНГОМ НА САМОЙ БОЛЬШОЙ ВЫСОТЕ

Венгерский дайвер и альпинист Эрне Тошоки в феврале 2016 года погрузился в озеро на восточной стороне самого высокого вулкана на Земле Охос-дель-Саладо. Водоем находится на границе Аргентины и Чили на высоте 6382 метра над уровнем моря.

Тошоки стал первым человеком, совершившим погружение на высоте более 6000 метров.

Хотя оно продлилось всего 10 минут и происходило на глубине всего лишь 2 метра, установление этого рекорда было сложной задачей из-за трудных условий вокруг и неизвестных эффектов от погружения на такой высоте.

У Тошоки был всего один член команды поддержки. Вместе с рекордсменом он нес все необходимое оборудование для погружения и коммуникации, а также медицинское оборудование, без которого было бы невозможно это погружение.

САМАЯ ДЛИННАЯ ПОДВОДНАЯ ЦЕПОЧКА ИЗ ЛЮДЕЙ

Одно из самых свежих достижений, попавшее в Книгу рекордов Гиннесса, было установлено 17 июня 2017 года у побережья Атлантического океана в Дирфилд-Бич в штате Флорида. Член местного дайверского клуба Паван Арильтон выступил главным организатором установления рекорда. 240 аквалангистов взялись за руки и образовали под водой своеобразную арку вокруг городского пирса.

За день до установления рекорда была проведена предварительная подготовка – дайверы убрали рыболовные сети и другой мусор, находившийся рядом с колоннами пирса.

Предыдущее достижение было установлено у берегов Таиланда в конце 2016 года, когда живую цепочку под водой организовали 182 дайвера.

Пекинские дайверы готовятся к погружению. Фото REUTERS

САМОЕ МАССОВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ С АКВАЛАНГОМ

В августе 2009 года индонезийский военно-морской флот организовал мероприятие на пляже Малалаянг в Манадо, в котором 2486 дайверов одновременно погрузились в воду.

Они были разделены на 50 групп, и им приходилось долго ожидать в очередях возможности опуститься на глубину 15 метров.

Рекорд более чем в два раза перебил предыдущее достижение, установленное на Мальдивах в 2006 году. Тогда одновременно в массовом погружении приняли участие 958 человек.

Погружение в открытой воде. Фото REUTERS

САМЫЙ ПОЖИЛОЙ ДАЙВЕР

Эрвин Пол Сталлер в возрасте 93 лет совершил 36-минутное погружение на Островах Теркс и Кайкос 24 октября 2014 года. Американский пенсионер в 1989 году в 68 лет получил сертификат Профессиональной ассоциации дайвинг-инструкторов и с 1997 года он регулярно посещал эти острова в Карибском море для погружений.

Источник sport-express.ru