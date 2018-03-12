За многомиллионную растрату осудили следователя КНБ РК в Астане

Асхат Шотай приговорен к восьми годам лишения свободы.

В Астане суд вынес приговор по делу о хищении девяти миллионов тенге и 125 тысяч долларов из сейфа в центральном аппарате Комитета национальной безопасности РК. Обвиняемый многомиллионной растрате следователь КНБ РК Асхат Шотай признан виновным и осужден на восемь лет лишения свободы, передает корреспондент Today.kz.

"Суд приговорил Асхата Шотая признать виновным по пункту 2 части 4 статьи 189 УК РК и назначить наказание в виде лишения свободы сроком на восемь лет с лишением права занимать материально-ответственные должности сроком на семь лет, с отбыванием наказания в учреждении уголовно-исполнительной системы средней безопасности", - огласил приговор судья Есильского района суда №2 Астаны.

Также суд удовлетворил гражданский иск от КНБ РК к подсудимому и постановил взыскать со следователя в пользу комитета материальный ущерб в размере 50 миллионов 71 тысяча 921 тенге.

Айгерим Тукушева

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!