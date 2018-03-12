Сладкий подарок для женщин Алматинской области сделали кондитеры Казахстана

Организаторы акции преподнесли подарки в виде праздничных наборов из кондитерских изделий.

В международный женский день Ассоциация кондитеров Казахстана поздравила прекрасную половину населения Алматинской области.

Организаторы акции в торжественной обстановке поздравили прекрасную половину с 8 марта и преподнесли подарки в виде праздничных наборов из кондитерских изделий. Не остались без внимания и уязвимые социальные слои населения, роженицы талдыкорганского перинатального центра и работники соцсферы.

«Женщины в государственной службе всегда обладают уникальными качествами, в число которых входит дисциплинированность, ответственность, и трудолюбие. На их плечах лежат также и повседневные житейские заботы, поддержание семейного уюта и тепла, и в преддверии всемирного женского праздника мы не могли оставить их без внимания. От всей души поздравляем Вас с этим замечательным днем. В своей работе казахстанские кондитеры вдохновляются вашими непревзойденными качествами и красотой, именно поэтому наши кондитерские изделия пользуются большим спросом, - сказал в своем поздравлении Алихан Кайратбекулы, президент Ассоциации кондитеров Казаxстана.

В дополнение, организаторы акции призывают всех желающих девушек принять активное участие попытать удачу в Республиканском конкурсе «Народный выбор народного образа BAYAN SULU 2018», который стартовал 20 февраля этого года. Все подробности конкурса можно узнать на сайте www.halykbayansulu.kz.

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