Токмади отказался назвать причины побега

Прения по делу Токмади перенесены на вторую половину дня.

Возобновилось отложенное на неделю главное судебное разбирательство в Таразе по уголовному делу в отношении бизнесмена и лидера ОПГ «Депутатский корпус» Муратхана Токмади, обвиняемого в убийстве банкира Ержана Татишева, передает корреспондент МИА «Казинформ».

За эту неделю подсудимый успел сбежать из областной больницы Тараза, куда он был помещен после жалоб на ухудшение здоровья и где находился под охраной. Побег состоялся под вечер праздничного дня 8 марта. В Таразе объявили план-перехват, в поисках задействовали весь личный состав ДВД Жамбылской области. Спустя семь часов беглец был задержан сотрудниками КНБ РК в 1-м микрорайоне города Тараза.

Сегодня в специализированном межрайонном суде по уголовным делам Жамбылской области возобновился процесс по уголовному делу об убийстве банкира Ержана Татишева. Председательствующий на процессе судья Азамат Тлепов в начале заседания, в присутствии представителей СМИ, задал Токмади вопрос о причинах побега. Однако подсудимый на этот вопрос не ответил.

«Оказывалось ли на вас какое-либо давление?», - спросил также судья, на что подсудимый ответил, что «нет, не оказывалось». Затем было объявлено, что в первой половине дня предстоит заслушать по видеосвязи фигурирующего в деле экс-главу КНБ Нартая Дутбаева. После чего журналистов попросили из зала, в связи с возможным озвучиванием государственных секретов в процессе допроса.

Прения по делу Токмади перенесены на вторую половину дня.

Всего в уголовном деле об убийстве банкира Ержана Татишева фигурируют 130 свидетелей, из них 73 были опрошены, показания 57-ми были оглашены. На первом же заседании подсудимый полностью признал свою вину. В показаниях свидетелей вырисовывается картина взаимоотношений между подсудимым М. Токмади, убитым банкиром Е. Татишевым, экс-главой КНБ Н. Дутбаевым и заказчиком убийства беглым олигархом М. Аблязовым. Представитель гособвинения подчеркнул, что материалы в отношении лиц, названных в ходе судебного разбирательства и причастных к убийству Е. Татишева, выделены в отдельное уголовное дело и будут расследованы. Напомним, М. Токмади, владельцу ТОО «КазСтройСтекло», инкриминируется убийство бывшего главы АО «Банк ТуранАлем» (ныне «БТА Банк») Ержана Татишева. Заказчиком убийства называется беглый олигарх Мухтар Аблязов, оценивший в $4 млн убийство главы АО «Банк ТуранАлем». Тогда Токмади получил год лишения свободы за непредумышленное убийство и почти сразу вышел по амнистии. В 2017 году за вымогательство и незаконное хранение оружия он же был осужден на три года лишения свободы. Генеральная прокуратура провела расследование по вновь открывшимся обстоятельствам давнего убийства - и производство по этому делу было возобновлено.

Уголовное дело в отношении М. Токмади по убийству Е. Татишева состоит из 79 томов.

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