Суд над акимом-взяточником начался в Акмолинской области

Общая сумма полученных взяток превысила 10 млн тенге.

В Атбасарском районном суде Акмолинской области рассматривается уголовное дело в отношении бывшего акима Андрея Никишова и других лиц по обвинению в совершении ряда уголовных правонарушений, передает корреспондент BNews.kz.

Первое главное судебное заседание по уголовному делу в отношении бывшего акима района и других лиц назначено на сегодня.

"Они обвиняются в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных статьями 28 ч.3,4,5 (виды соучастников уголовного правонарушения) 189 ч.4 п.2 (присвоение или растрата вверенного чужого имущества), 366 ч.2 п.2 (получение взятки), 367 (дача взятки) УК РК", - проинформировали в пресс-службе Акмолинского областного суда.

Напомним, в частности, экс-аким Атбасарского района Андрей Никишов и его заместитель Айткабыл Серкебаев задержаны 31 августа 2017 года с поличным при получении очередной части взятки (4 млн тенге).

По информации пресс-службы Национального бюро по противодействию коррупции, деньги были получены от директора одного из ТОО за общее покровительство. А точнее за подписание актов выполненных работ по ремонту котельных и теплотрасс города Атбасар и беспрепятственном перечислении денежных средств. Были установлены случаи их поборов и от других подрядчиков, выполняющих заказы районного акимата. Общая сумма полученных взяток превысила 10 млн тенге.

Тогда пресс-службой Нацбюро также сообщалось, что задержанные лица воспользовались сложившейся в регионе чрезвычайной ситуацией, в связи с весенними паводками, и разработали схему хищения бюджетных средств, выделенных на ликвидацию ее последствий.

2 сентября 2017 года Никишова и Серкебаева с санкции суда арестовали.

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