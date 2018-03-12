Курс доллара составил 320 тенге

В обменниках доллар покупают/продают за 320,5-321,5 тенге, евро - за 395-397 тенге, рубль - за 5,65-5,7 тенге.

Фото : mysl.kazgazeta.kz

Завершилась утренняя сессия на Казахстанской фондовой бирже KASE, сообщает Zakon.kz. По итогам торгов, средневзвешенный курс доллара составил 320,35 тенге. Минимальная стоимость инвалюты составила 319,9 тенге, максимальная - 320,8 тенге. Общий объем торгов - 34,55 миллионов долларов. В обменниках доллар покупают/продают за 320,5-321,5 тенге, евро - за 395-397 тенге, рубль - за 5,65-5,7 тенге. По состоянию на 11:16 нефть марки Brent стоит 65,65 долларов за баррель.

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