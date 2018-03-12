В Акорде рассказали о рабочем графике Назарбаева

15 марта президент Казахстана примет участие в рабочей встрече глав государств Центральной Азии.

Пресс-секретарь президента Айдос Укибай рассказал о рабочем графике главы государства на ближайшие дни, передает Zakon.kz со ссылкой на публикацию Акорды в Facebook.

"13 марта текущего года глава государства проведет встречу со спикером Национальной Ассамблеи Республики Корея Чон Се Гюном. 14 марта по приглашению Нурсултана Назарбаева в Казахстан с официальным визитом прибудет президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон. В рамках визита главы двух государств обсудят актуальные вопросы двусторонней, региональной и международной повестки дня", - говорится в сообщении.

15 марта президент Казахстана примет участие в рабочей (консультативной) встрече глав государств Центральной Азии – Республики Казахстан, Кыргызской Республики, Республики Таджикистан, Туркменистана и Республики Узбекистан. Особое значение имеет то, что пятисторонние переговоры пройдут в канун общего для всех стран Центральной Азии праздника Наурыз. В связи с ранее запланированными мероприятиями на высшем уровне, Туркменистан будет представлять председатель Меджлиса госпожа А.Т.Нурбердыева.

"В тот же день состоится торжественная церемония открытия Года Узбекистана в Казахстане с участием Назарбаева и Мирзиёева. Также лидеры двух стран посетят гала-концерт мастеров искусств. 16 марта глава государства встретится с министрами иностранных дел России, Турции и Ирана – участниками первой министерской встречи стран-гарантов Астанинского процесса по Сирии", - отметил Айдос Укибай.

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