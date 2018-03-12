Женщина погибла в результате пожара в Рудном
Еще одного пострадавшего госпитализировали.
Фото : zakon.kz12 марта 2018, 11:22
В Рудном при пожаре в жилом доме погибла женщина, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.
ЧП произошло 7 марта. В 22.44 час. на пункт связи Специализированного отряда № 1 в Рудном поступило сообщение о том, что ул.Гагарина в доме №12 горит одна из квартир.
На место пожара были направлены три единицы техники и 8 человек личного состава Специализированного отряда № 1. Прибыв на место, пожарные установили, что очаг возгорания находится в квартире на третьем этаже.
"В ходе тушения пожара произведена эвакуация 30 человек, из них 2 детей. 2 человека спасено. При тушении пожара в квартире на пятом этаже обнаружены двое пострадавших, которые были вынесены на свежий воздух и переданы службе «Скорой помощи». Гражданин, 1948 г.р., доставлен в приемный покой городской больницы с предположительным диагнозом "отравление угарным газом". Гражданка, 1963 г.р., скончалась в машине скорой помощи", - сообщили в ДЧС.
Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил эксплуатации бытовых электрических приборов.
Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
4908144-bcbcfbd87f33c622bd3ec323a393b391
Сейчас читают
Загрузка...