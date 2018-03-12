Женщина погибла в результате пожара в Рудном

Еще одного пострадавшего госпитализировали.

В Рудном при пожаре в жилом доме погибла женщина, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДЧС Костанайской области.

ЧП произошло 7 марта. В 22.44 час. на пункт связи Специализированного отряда № 1 в Рудном поступило сообщение о том, что ул.Гагарина в доме №12 горит одна из квартир.

На место пожара были направлены три единицы техники и 8 человек личного состава Специализированного отряда № 1. Прибыв на место, пожарные установили, что очаг возгорания находится в квартире на третьем этаже.

"В ходе тушения пожара произведена эвакуация 30 человек, из них 2 детей. 2 человека спасено. При тушении пожара в квартире на пятом этаже обнаружены двое пострадавших, которые были вынесены на свежий воздух и переданы службе «Скорой помощи». Гражданин, 1948 г.р., доставлен в приемный покой городской больницы с предположительным диагнозом "отравление угарным газом". Гражданка, 1963 г.р., скончалась в машине скорой помощи", - сообщили в ДЧС.

Предположительно, причиной пожара послужило нарушение правил эксплуатации бытовых электрических приборов.

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