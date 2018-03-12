Жилье в Казахстане подорожало
С начала 2018 года в Казахстане подорожало жилье, данные привел комитет по статистике Миннацэкономики, сообщает Sputnik Казахстан.
По информации комитета, средняя стоимость одного квадратного метра в новостройке по февральским данным составила 260 613 тенге. Рост по сравнению с показателем конца прошлого года составил 0,2%.
На 0,1% выросли цены на неблагоустроенное жилье: сейчас стоимость «квадрата» — 114 273 тенге.
В среднем квадратный метр арендного жилья казахстанцам обойдется в 1335 тенге, что на 0,5% больше средней цены в декабре 2017 года.
12 марта 2018, 11:23
Источник, интернет-ресурс: Sputnik
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