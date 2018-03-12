Жилье в Казахстане подорожало

С начала 2018 года в Казахстане подорожало жилье, данные привел комитет по статистике Миннацэкономики, сообщает Sputnik Казахстан.

По информации комитета, средняя стоимость одного квадратного метра в новостройке по февральским данным составила 260 613 тенге. Рост по сравнению с показателем конца прошлого года составил 0,2%.

На 0,1% выросли цены на неблагоустроенное жилье: сейчас стоимость «квадрата» — 114 273 тенге.

В среднем квадратный метр арендного жилья казахстанцам обойдется в 1335 тенге, что на 0,5% больше средней цены в декабре 2017 года.