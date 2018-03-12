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Жители Актау требуют закрыть зоопарк на футбольном поле 

Акимат обещал разобраться с ситуацией с размещением на стадионе спорткомплекса «Каспий» зоопарка.

Фото : 12 марта 2018, 11:34

Закрыть зоопарк на футбольном поле требуют жители Актау, сообщает Zakon.kz со ссылкой на Tumba.kz.

Акимат города Актау обещал разобраться с ситуацией с размещением на стадионе спорткомплекса «Каспий» зоопарка, но на сегодня, спустя несколько дней, он продолжает работать.

"Что это вообще такое? Машины, люди, звери - все гуляют по футбольному полю, как по проходному. Абсолютная антисанитария, люди и животные загадили все", - жалуются родители.

По их словам, организаторы развлекательного комплекса не удосужились подумать хотя бы об уличных туалетах, не говоря уже о кассовых аппаратах. Они боятся, что дети перестанут заниматься, если реакции не последует.

Фото: Tumba.kz


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