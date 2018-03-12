BlackBerry объявила Facebook патентную войну

BlackBerry в самом деле принадлежит большой патентный портфель, охватывающий некоторые из самых базовых функций приложений для обмена сообщениями.

Компания BlackBerry, два года назад отошедшая от смартфонного бизнеса, хочет засудить Facebook за нарушение прав на интеллектуальную собственность. Ответчиками по иску, поданному в Окружной суд Калифорнии, также стали две "дочки" фирмы Марка Цукерберга — Instagram и WhatsApp, сообщает vesti.ru.

BlackBerry в самом деле принадлежит большой патентный портфель, охватывающий некоторые из самых базовых функций приложений для обмена сообщениями. Как утверждают юристы разработчика, мессенджеры Facebook "вобрали в себя инновации […] которые в первую очередь принесли продуктам BlackBerry успех среди критиков и на корпоративном рынке".

Согласно тексту искового заявления, Facebook якобы позаимствовала у канадцев концепцию иконок с цифрами, которые сигнализируют о приходе нового сообщения, функцию отметок людей на фотографиях с помощью поисковой строки автозавершения, возможность "заглушать" собеседника в ветке диалога и другие наработки. "Мы категорически настаиваем, что Facebook нарушила наши права интеллектуальной собственности, — заявили в BlackBerry. — После нескольких лет диалога мы взяли на себя перед нашими акционерами обязательство принять определенные правовые меры".

В то же время компания "не закрывает дверь" и не исключает того, что они станут "хорошими партнерами Facebook, Instagram и WhatsApp". В BlackBerry, очевидно, ищут возможности заработать на лицензионных отчислениях, однако в Facebook ясно дали понять, что сдаваться не намерены.

"Иск BlackBerry, к сожалению, отражает текущее положение дел на рынке мессенджеров, — цитирует Ars Technica слова представителей Facebook. — Не использовав свои возможности для инноваций, Blackberry теперь хочет обложить налогом инновации других. Мы будем бороться".

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!