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BlackBerry объявила Facebook патентную войну

BlackBerry в самом деле принадлежит большой патентный портфель, охватывающий некоторые из самых базовых функций приложений для обмена сообщениями.

Фото : 12 марта 2018, 12:06

Компания BlackBerry, два года назад отошедшая от смартфонного бизнеса, хочет засудить Facebook за нарушение прав на интеллектуальную собственность. Ответчиками по иску, поданному в Окружной суд Калифорнии, также стали две "дочки" фирмы Марка Цукерберга — Instagram и WhatsApp, сообщает vesti.ru.

BlackBerry в самом деле принадлежит большой патентный портфель, охватывающий некоторые из самых базовых функций приложений для обмена сообщениями. Как утверждают юристы разработчика, мессенджеры Facebook "вобрали в себя инновации […] которые в первую очередь принесли продуктам BlackBerry успех среди критиков и на корпоративном рынке".

Согласно тексту искового заявления, Facebook якобы позаимствовала у канадцев концепцию иконок с цифрами, которые сигнализируют о приходе нового сообщения, функцию отметок людей на фотографиях с помощью поисковой строки автозавершения, возможность "заглушать" собеседника в ветке диалога и другие наработки. "Мы категорически настаиваем, что Facebook нарушила наши права интеллектуальной собственности, — заявили в BlackBerry. — После нескольких лет диалога мы взяли на себя перед нашими акционерами обязательство принять определенные правовые меры".

В то же время компания "не закрывает дверь" и не исключает того, что они станут "хорошими партнерами Facebook, Instagram и WhatsApp". В BlackBerry, очевидно, ищут возможности заработать на лицензионных отчислениях, однако в Facebook ясно дали понять, что сдаваться не намерены.

"Иск BlackBerry, к сожалению, отражает текущее положение дел на рынке мессенджеров, — цитирует Ars Technica слова представителей Facebook. — Не использовав свои возможности для инноваций, Blackberry теперь хочет обложить налогом инновации других. Мы будем бороться".


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