Имам: Только контроль поможет полностью реализовать социальные инициативы Президента

Инициативы главы государства дадут новый импульс для развития молодежи.

Как известно, Президент Нурсултан Назарбаев на совместном заседании палат Парламента озвучил пять социальных инициатив, которые сегодня активно обсуждаются общественностью страны. Не в стороне от этого дела и представители духовенства. Об актуальности принятия данного документа рассказал в интервью Zakon.kz уполномоченный имам Духовного управления мусульман Казахстана по Актюбинской области Толеби Оспан.

- Уважаемый имам, как вы оцениваете значимость социальных инициатив, инициированных главой государства?

- Новый программный документ является стратегическим и его актуальность очевидна, в нем глава государства поднял наиболее важные для общества вопросы, а именно: приобретение собственного жилья, повышение доступности и качества высшего образования, развитие предпринимательства среди населения и газификацию страны. Это жизненно важные, ключевые вопросы для населения, их решение поможет нашим гражданам достичь своих сокровенных мечтаний, улучшить жилищные условия, получить хорошее образование, стать востребованным специалистом, открыть свое дело, стать успешным предпринимателем. В конечном счете, всё это еще больше укрепит социальную стабильность, люди поверят в будущее, что немаловажно на фоне сложной международной обстановки. Мы должны ценить, что наша страна является островком, оазисом стабильности, о чем неоднократно говорил наш президент.

- Какую из пяти социальных инициатив вы бы выделили особо?

- Это очень сложный вопрос, каждая из них по-своему ценна, необходима, востребована. Это как пять пальцев, среди которых невозможно выделить самый нужный, самый лучший, они все нужны, у каждого из них свое предназначение, своя функция.

Все пять социальных инициатив президента актуальны, и имеют свою направленность. К примеру, получение высшего образования, трудоустройство, обретение собственного жилья являются сегодня самыми насущными вопросами для казахстанской молодежи, их решение положительно скажется на их дальнейшей жизни, на их будущем и будущем их детей. Не секрет, что некоторые мусульманские страны ощущают нехватку квалицированных специалистов, однако в нашей стране таких проблем нет.

Отрадно, что Президент уделяет большое внимание развитию возможностей казахстанской молодежи. Предоставление того же образования - качественного и доступного - залог развития будущего Казахстана.

Другим важным вопросом является предоставление доступного жилья. Мы все знаем, что сегодня молодым людям не просто накопить деньги на покупку собственного жилья, поэтому этот вопрос и стоит в повестке дня правительства, что позволяет надеяться, что данная проблема будет решаться кардинально, целенаправленно, последовательно.

- От чего, на ваш взгляд, зависит успешное выполнение обозначенных стратегических документов?

- В первую очередь это зависит от контроля над их исполнением. Только контроль поможет полностью реализовать озвученные главой государства социальные инициативы. Для этого, думаю, нужно привлечь ресурсы политических партий, общественных движений и, конечно же, использовать потенциал активных граждан нашей страны.

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