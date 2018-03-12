Осадки и похолодание ожидаются в Казахстане 

Возможны подъемы уровней и выхода воды на пойменные участки.

Большая часть областей республики в предстоящие трое суток будет находиться под влиянием высотного циклона и связанных с ним атмосферных фронтов. Перемещаясь через территорию Казахстана, атмосферные фронты будут вызывать в северной его половине снег, в южной осадки - дождь с переходом в снег, а также туман, гололёд и понижение температуры, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В западных и северных областях температура уже ниже климатической нормы на 3-7°С, а с прохождением фронтов похолодает и на остальной территории.

12-14 марта в Алматинской, Жамбылской, Южно-Казахстанской областях ожидается выпадение осадков (преимущественно дождь), местами сильных, что приведет к ослаблению ледовых явлений и стеснению русел рек (в Алматинской области), формированию талового стока на равнинной территории и склонного стока на горных реках. Возможны подъемы уровней и выход воды на пойменные участки.

По снимкам дистанционного зондирования земли (ДЗЗ) по состоянию на 10.03.2018 г. площадь покрытия снежным покровом составляет: в Алматинской области 22%, Жамбылской области 3%, Южно-Казахстанской области 3%.

12-13 марта в Кызылординской области ожидается дальнейшее ослабление ледовых явлений на р.Сырдария, что может привести к стеснению русла реки и выходу воды на пойменные участки.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!