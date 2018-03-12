Кайрат Нуртас собрал аншлаг в Москве
Пользователи поздравили певца с успешным выступлением и пожелали дальнейших успехов.
Фото : 12 марта 2018, 12:54
Певец Кайрат Нуртас собрал аншлаг в Москве, сообщает Zakon.kz.
"Қайрат Нұртас и в Москве Қайрат Нұртас десең ия. Начало моего выступления в клубе Известия Холл", - написал певец в Instagram.
Пользователи поздравили певца с успешным выступлением и пожелали дальнейших успехов.
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