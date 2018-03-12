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Кайрат Нуртас собрал аншлаг в Москве

Пользователи поздравили певца с успешным выступлением и пожелали дальнейших успехов.

Фото : 12 марта 2018, 12:54

Певец Кайрат Нуртас собрал аншлаг в Москве, сообщает Zakon.kz.

"Қайрат Нұртас и в Москве Қайрат Нұртас десең ия. Начало моего выступления в клубе Известия Холл", - написал певец в Instagram.

Пользователи поздравили певца с успешным выступлением и пожелали дальнейших успехов.


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