Изменился порядок оформления путевых листов

Приказом Министра по инвестициям и развитию РК от 23 ноября 2017 года № 814 внесены изменения Правила перевозок грузов автомобильным транспортом, согласно которым путевые листы формы № 4-п и № 4-с будут выписываться перевозчиком с даты получения до последнего дня соответствующего месяца с указанием даты выдачи, штампом или печатью перевозчика (при его наличии) при условии сдачи путевого листа предыдущей работы (смены, рейса) (пункт 22 Правил).

Ранее было предусмотрено, что путевые листы формы № 4-п и № 4-с оформлялись перевозчиком на один рабочий день (смену, рейс) с указанием даты выдачи, штампом или печатью перевозчика при условии сдачи путевого листа предыдущего дня работы (смены, рейса).

Изменения вводятся в действие по истечении десяти календарных дней после дня первого официального опубликования приказа - с 18 марта 2018 года.