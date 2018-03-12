Генпрокурор раскритиковал природоохранных прокуроров

На совещании были рассмотрены вопросы организации работы природоохранных прокуратур.

Генеральный прокурор подверг критике деятельность природоохранных прокуроров, отметив их пассивность, недостаточную эффективность работы, отсутствие своевременного реагирования на нарушения экологического законодательства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Практически ежедневно в СМИ, социальных сетях общество публично обсуждает вопросы охраны здоровья от вредного воздействия на окружающую среду. Звучит критика в адрес уполномоченных госорганов о бездействии на загрязнение атмосферного воздуха, отсутствие питьевой воды, стихийное хранение твердо-бытовых отходов, паводки. Все это требует выработки конкретных предложений по улучшению положения в сфере экологии", - подчеркнул Кайрат Кожамжаров.

Заслушав отчеты, Генеральный прокурор акцентировал внимание прокуроров Южно-Казахстанской области на необходимости усиления надзора в вопросах выделения земельных участков в водоохранных зонах, хранения и утилизации твердо-бытовых отходов, Восточно-Казахстанской – на вопросы загрязнения атмосферного воздуха, обеспечения чистой питьевой водой отдельных населенных пунктов, Акмолинской – на целевое расходование бюджетных средств на развитие Щучинско-Боровской курортной зоны и строительство гидросооружений, Мангистауской областей – на проблемы утилизации морских судов с нефтепродуктами на борту и загрязнение земли отходами производства.

Он поручил разработать комплексный план мероприятий по повышению эффективности прокурорского надзора за законностью в сфере охраны окружающей среды на текущий год.

Также дано указание проанализировать судебно-следственную практику по уголовным делам об экологических правонарушениях, обратив внимание на характер и системность нарушений с целью выработки профилактических мер.

К.Кожамжаров потребовал обеспечить надзор за целевым расходованием бюджетных средств, выделенных на реализацию государственных программ "Нұрлы жол", "Развитие регионов до 2020 года", "Развитие агропромышленного комплекса до 2021 года" для обеспечения охраны окружающей среды, в том числе строительство и реконструкцию водопроводов для питьевого водоснабжения населения, гидросооружений.

Прокуроры областей ориентированы на усиление надзора за природоохранным законодательством, недопущение фактов подмены функций контролирующих органов при осуществлении надзора.

По итогам совещания дан ряд конкретных поручений.

Напомним, что надзор за экологической безопасностью обеспечивают 11 специализированных прокуратур.

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