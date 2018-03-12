Седан Genesis G70 получит шестиступенчатую «механику»

Премиальный бренд Genesis планирует расширить линейку доступных модификаций нового седана G70. В частности, в ближайшее время на рынок поступит 4-дверная модель, оснащённая 6-ступенчатой механической трансмиссией.

Официального анонса о старте продаж седана Genesis G70 с «механикой» пока не было. Однако как сообщают наши североамериканские коллеги, на сайте агентства EPA, которое регистрирует топливную эффективность транспортных средств, появилось описание модели Genesis G70 с 2,0-литровым 252-сильным двигателем, механической коробкой и задним приводом.

Также в документации отмечается, что седан Genesis G70 с «механикой» получит самоблокирующийся задний дифференциал. Эта новость говорит о том, что автомобиль сможет эффектно крутить «жуков», а также о том, что поведение автомобиля будет более игриво.

Стоит напомнить о том, что до сих пор новый компактный седан Genesis G70 оснащался только 8-диапазонной автоматической коробкой передач Shifttronic, с которой автомобиль ускоряется с 0 до 100 км/ч за 4,7 секунды. Предполагается, что с «механикой» динамика машины будет приблизиться такой же.

А вот с экономией топлива всё иначе. Так, если с «механикой» седан способен преодолевать в городском режиме 18 миль на 1 галлон бензина (около 13 л/100 км), то с «автоматом» расход топлива падает до 22 мили на галлон топлива (около 10,69 л/100 км).

Via livecars

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