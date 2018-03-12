Дроны смогут доставлять почту большим объемом

Сейчас тестируем дроны, которые могут поднимать до четырех килограмм груза, и в ближайшее время мы их запустим - С. Сарсенов.

Фото : Казахстанская правда

На брифинге в СЦК председатель правления компании АО «Казпочта» Сакен Сарсенов рассказал об успешном опыте использования дронов в доставке почты в труднодоступные населенные пункты РК, передает корреспондент Zakon.kz. «Мы в сентябре прошлого года запустили доставку посылок, газет и писем дронами. Сейчас мы доставляем в 30 населенных пунктов, в особенности которые находятся в дальних районах, особенно в горной местности. Мы этим дронами уже доставили порядка 1,5 тонн грузов», - рассказал он. По его словам, у «Казпочты» на вооружении сейчас находятся 10 дронов. «Но «Казпочта» на них ни копейки не потратила. Мы перешли на сервисную модель, то есть мы эти дроны не покупали, мы покупаем их как сервис. То есть мы платим за каждый полет. Это для нас эффективно, потому что иногда бывает, из-за двух килограмм газет нам приходится целую машину отправлять за 150 км по горному серпантину, а так дрон поднял два килограмма, через гору пересек и все», - указал спикер. Как сообщил С. Сарсенов, сейчас у компании на вооружении находятся дроны, которые поднимают два килограмма. «Сейчас тестируем дроны, которые уже имеют возможность поднять до четырех килограмм, и в ближайшее время мы их запустим», - проинформировал глава правления. Ксения Давыдова, Астана

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