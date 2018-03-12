Microsoft начала продажи Galaxy S9 со своим ПО

Компания Microsoft начала продажи кастомизированных моделей Galaxy S9 и Galaxy S9+, флагманских смартфонов от компании Samsung

Функциональность современного смартфона является одним из наиболее важных для пользователей качеств девайса. Набор функций определяется тем программным обеспечением, которое установлено на умный телефон. ПО от компании Microsoft уже не первое десятилетие пользуется огромным спросом у пользователей компьютерной техники. И софтверный гигант начал предлагать потребителям Galaxy S9, на которые предустанавливаются его приложения, сообщает hi-news.ru.

Компания Microsoft начала продажи кастомизированных моделей Galaxy S9 и Galaxy S9+, флагманских смартфонов от компании Samsung, которые ранее уже были рассмотрены, и работающих под управлением операционной системы Android, представленных лидером рынка умных телефонов на прошедшей недавно выставке мобильных технологий MWC 2018. Оба девайса теперь доступны для приобретения потребителями непосредственно в магазине Microsoft Store. Более подробно данная тема была рассмотрена Домиником Босняком (Dominik Bosnjak) на страницах ресурса androidheadlines.com.

Программное обеспечение девайсов кастомизировано рядом мобильных приложений от компании Microsoft. Следует отметить, что эти смартфоны не называются «Microsoft Edition», поскольку компания Samsung ранее возражала против добавления бренда другой компании к имени ее продуктов, вне зависимости от того, были ли предустановлены какие-либо приложения от Microsoft и продаются ли девайсы непосредственно развивающей операционную систему Windows компанией.

Оба новых флагманских смартфона от компании Samsung стали доступны для предварительного заказа в Microsoft Store. Их поставки начнутся в следующую пятницу, 16 марта 2018 года. Впрочем, именно в этот день линейка Galaxy S9 и дебютирует на мировом рынке.

Цена фаблета меньшего размера составляет 719,99 доллара США. Смартфон с большим размером экрана стоит 839,99 доллара США. При первой загрузке операционной системы на каждый из двух девайсов, приобретенных через Microsoft, будут установлены предназначенные для мобильной операционной системы Android приложения от софтверного гиганта, в числе которых Microsoft Launcher, ранее известный пользователям под названием Arrow Launcher. Предлагаемые компанией Microsoft версии новых флагманов от южнокорейского технологического гиганта базируются на чипсете Snapdragon 845 от Qualcomm и характеризуются 64-гигабайтной емкостью встроенного флеш-накопителя.

Новые флагманы являются примером воплощения в потребительских девайсах великолепных технологий, более подробно рассмотренных ресурсом TheStreet.

В течение долгого времени компания Samsung является крупнейшим в мире поставщиком панелей OLED-дисплеев. Подобные панели предлагаются также LG Display и AU Optronics, но OLED-дисплеи от Samsung широко считаются лучшими предложениями в своем классе. Тестирующая программное обеспечение фирма DisplayMate назвала поставленные Samsung для iPhone X OLED-дисплеи лучшими дисплеями телефонов, которые им когда-либо приходилось тестировать. При этом дисплеи S9 считаются еще лучшими по показателям корректности цветопередачи, яркости, цветовой гаммы и отражательной способности экрана.

Немало восторгов досталось и камерам новых телефонов. Как уже известно ценителям новых технологий, камера S9 Plus, оснащенная двумя линзами, набрала 99 баллов в тестировании DxOMark. И это самый высокий результат, который когда-либо показывала камера смартфона.

Компания Samsung использовала в этой камере проприетарные сенсоры изображений, поддерживающие переменную диафрагму до f/1.5, что позволяет повысить качество съемки при слабом освещении. Кроме того, камера S9 способна снимать видео с разрешением 720p при впечатляющей скорости — 960 кадров в секунду.

Отмечается также более удобное, чем в Galaxy S8, расположение сканера отпечатков пальцев.

В течение многих лет компания Samsung стремилась, чтобы ее телефоны отличались от предложений других вендоров, и снижала зависимость от приложений и сервисов Google. Для этого потребителям предлагались альтернативные приложения и облачные сервисы (возможно, некоторые пользователи еще помнят Samsung Music Hub?). Значительные изменения были заметны также в пользовательском интерфейсе, являющемся в девайсах Samsung программной оболочкой, расположенной поверх операционной системы Android.

Но для пользователей размещение поверх операционной системы новых S9 пользовательского интерфейса от вендора девайсов может означать, что они станут получать обновления операционной системы позже, чем обладатели смартфонов от самого поискового гиганта Google, а также Nokia и Lenovo. Каждая из этих компаний предпочитает предустанавливать на предлагаемые ею потребителям смартфоны стоковую ОС Android или программное обеспечение, весьма близкое к чистой версии платформы.

В числе важных особенностей новых Galaxy S9 отмечаются AR Emoji, которые подобны Animoji, ранее нашедшим себе применение в iPhone X. Эти функции позволяют пользователю создавать анимированные эмодзи, имитирующие выражение его лица. Но в S9 отсутствует система TrueDepth, характерная для селфи-камеры девайса Apple, повышающая привлекательность новой функции.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!