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Пьяный отец избил 11-летнюю дочь в Астане

На сегодняшний день состояние ребенка стабильное.

Фото : news247.com.ua12 марта 2018, 14:02

В Астане отец, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, избил 11-летнюю дочь, сообщили МИА "Казинформ" в управлении здравоохранения города.

«10 марта в 21:25 в травмпункт городской детской больницы №2 самостоятельно в сопровождении мамы обратилась девочка 2007 года рождения. Со слов мамы, девочка была избита пьяным отцом. Ребенок осмотрен нейрохирургом городской детской больницы №2. С диагнозом сотрясение головного мозга ее госпитализировали в нейрохирургическое отделение»,- говорится в сообщении.

На сегодняшний день состояние ребенка стабильное, она продолжает получать лечение в стационаре.


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