Дело осужденной в КНР юной казахстанки: дата оглашения приговора открыта

Как только станет известна дата суда адвокат и кто-то из родных девушки вылетят в КНР.

Дата судебного заседания по делу осужденной ранее к пожизненному заключению в КНР казахстанки Акжаркын Турлыбай остается открытой, передает Zakon.kz со ссылкой на адвоката девушки Сункара Нурмагамбетова.

Напомним, что Акжаркын Турлыбай в следственном изоляторе ожидает оглашения приговора по пересмотру дела о контрабанде в Гуанчжоу, КНР.

"Дата судебного заседания по-прежнему остаётся открытой, как только станет известна дата суда, немедленно выедем для участия в процессе, совместно с кем-то из членов семьи Акжаркын. Для того, чтобы это сделать максимально быстро, заранее были организованы китайские визы", - сообщил Сункар Нурмагамбетов.

По его словам, казахстанские дипломаты в Китае, как только появляется возможность и при необходимости посещают Акжаркын.

Последняя встреча с ней состоялась в начале марта этого года. Акжаркын сообщила об удовлетворительном состоянии здоровья, готовности к предстоящему процессу.

"Кроме того представилась возможность пополнить депозит для внутреннего пользования в условиях следственного изолятора. Из переданных средств Акжаркын может приобрести себе дополнительное питание на её вкус, напитки. Вот уже на протяжении 4 лет нами прилагаются все усилия, чтобы улучшить условия Акжаркын в изоляции и возвращение её на родину", - отметил адвокат.

Напомним, гражданка Казахстана Акжаркын Турлыбай была задержана в марте 2014 года в аэропорту Гуанчжоу за контрабанду 4,5 килограммов наркотиков (амфетамин). Она направлялась в Малайзию, чтобы подработать курьером модной одежды. Девушка утверждала, что наркотики ей подбросили. За совершение этого преступления китайский суд приговорил ее к пожизненному тюремному заключению. Позднее Центральноазиатский региональный информационный центр по борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров (ЦАРИКЦ) заявил, что девушка стала жертвой нигерийской наркомафии. 7 апреля 2016 года суд апелляционной инстанции постановил отменить пожизненный приговор Акжаркын Турлыбай и направить дело на новое рассмотрение в суд первой инстанции. 2 ноября 2016 года в суде первой инстанции города Гуанчжоу провинции Гуандун КНР проведено повторное рассмотрение дела Акжаркын Турлыбай. В суде девушку защищают китайские адвокаты Фэн Чжицзянь и Сяо Чжаньдэ.

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