Одиннадцатиклассник совершил суицид в Кокшетау

В настоящее время полиция выясняет подробности инцидента.

Причиной самоубийства 17-летнего школьника из Кокшетау полицейские называют ссору с родителями, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Трагедия произошла с 9 на 10 марта в Кокшетау. Тело 11-классника обнаружил в подвешенном состоянии его отец в гараже, который долго не использовался.

«11-классник воспитывался в полной семье, имеет брата, семья и ребенок характеризуются только положительно, мальчик хорошо учился, уроки не пропускал. Принимал активное участие в жизни класса и школы. Нигде на учете не состоял», - отметили в отделе образования Кокшетау.

В ведомстве пояснили, что произошедшее мог спровоцировать конфликт с родителями. По словам матери, она не дала сыну телефон, он разозлился и ушел из дома.

«Возможная причина произошедшего - ссора с родителями», - подтвердили в пресс-службе ДВД Акмолинской области.

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