Как в Казахстане контролируется оборот лекарственных средств

Первый заместитель генерального директора Национального центра экспертизы лекарственных средств, изделий медицинского назначения и медицинской техники Арнур Нуртаев рассказал о качестве лекарств, которые поступают на прилавки аптек в Казахстане, передает Sputnik.

Он напомнил, что система оборота лекарственных средств полностью контролируется, включая регистрацию и сертификацию. Сама регистрация того или иного препарата в Казахстане занимает почти год, и только спустя множество этапов Минздрав может подтвердить его безопасность и эффективность.

«В Казахстане существует система фармаконадзора. Что это значит? Заполнение желтых листов в случае неэффективности препарата. Его рассматривают эксперты и они уже делают выводы о препарате», - сказал Арнур Нуртаев в ходе брифинга в службе центральных коммуникаций.

Он проинформировал, что помимо оригинальных препаратов на прилавках аптек можно встретить так называемые генерики или аналоги оригинальных лекарств, которые полностью соответствуют эффективности и безопасности. Такие лекарства также проходят много сравнительных испытаний и закупаются для того, чтобы увеличить охват пациентов бесплатными лекарствами.