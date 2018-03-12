Audi создала гоночный электромобиль

Это очередной концепт, созданный специально для игры в рамках многолетнего уже проекта Vision Gran Turismo.

В электромобильном семействе Audi e-tron ожидается очередное пополнение: 9 апреля ингольштадтцы представят гоночное купе, разработанное для симулятора Gran Turismo Sport.

На данный момент опубликован единственный тизер с темным профилем новинки в сопровождении тегов #VisionGT и #etron. Иными словами, это очередной концепт, созданный специально для игры в рамках многолетнего уже проекта Vision Gran Turismo. Неясно, ограничилась ли Audi цифровой версией, которая будет существовать исключительно в виртуальном мире, или же нам покажут полноразмерный прототип – и автобренды, у которых были концепты для Vision GT, делали их и «во плоти».

Audi e-tron Vision GT совершенно точно не пойдет в серию, но может стать предвестником нового электрического суперкара, который заменит мелкосерийный R8 e-tron. Если это и произойдет, то не в ближайшем будущем: сначала на конвейер встанут два внедорожника e-tron, а также компактный городской электрокар.



Via cartimes

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!