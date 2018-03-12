Племянница Юрия Лозы беременна от парня, которого загрызли собаки

По словам музыканта, беременную девушку сейчас утешают всей семьей.

Новые подробности появились в трагической истории с 19-летним парнем, которого накануне насмерть загрызли собаки в Подмосковье. Певец Юрий Лоза сообщил, что его племянница беременна от этого человека, передает телеканал НТВ.

Об этом Лоза написал на своей странице в Facebook.

Юрий Лоза: «Когда такая кошмарная история происходит где-то в глухомани, ищешь оправдание в среде обитания и невозможности контроля, но когда узнаешь, что это произошло в Истринском районе, просто отказываешься поверить в произошедшее. Однако поверить придется, потому что рожать от этого смелого парня будет моя племянница, утешать которую мы пытаемся всей семьей. Он совершил героический поступок и отдал свою жизнь ради спасения совершенно незнакомого человека. Царствие ему небесное».

Певец также заявил, что всегда выступал против бездомных животных.

Ранее СМИ сообщили, что погибший при нападении стаи собак молодой человек ценой собственной жизни спас незнакомую женщину. Она была госпитализирована в тяжелом состоянии. Также сообщалось, что погибший должен был в ближайшем времени стать отцом. Отмечалось, что его девушка через месяц должна родить сына.

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