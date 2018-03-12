Ситуация с подтоплениями стабилизируется в ВКО

Спасатели ведут круглосуточное дежурство и работы по откачке воды.

В настоящее время из придворовых территорий, огородов частных жилых домов откачано порядка 15 000 кубов воды. Об этом сообщили в пресс-службе КЧС МВД РК, передает Zakon.kz.

Задействованы силы и средства гарнизона "Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ". Пожарные и спасатели сосредоточены по местам, где с помощью мотопомп и инертных материалов осуществляют остановку воды.

Отмечается, что ситуация по Аягозскому району стабилизировалась.

"Вода из домов отошла. В районном акимате создано 4 группы для выявления подтопленных домов и пострадавших, в состав которой, вошли представители пожарной части №50. Эвакуированные люди размещены в школе-интернат. Их обеспечивают горячим питанием. Часть людей, временно остановилась у родственников. На данный момент сотрудники Восточного регионального аэромобильного оперативного спасательного отряда осуществляют обход вдоль реки Аягоз", - говорится в сообщении.

Работы по откачке воды, расчистке территории и проезда продолжаются вестись в Усть-Каменогорске.

Городские пожарные части работают в усиленном варианте. Каждое подразделение сосредоточено по районам выезда. В работе задействованы пожарные насосные станции. За сутки городскими пожарными частями совместно с коммунальными службами было осуществлено около 120 выездов.

Тем временем на линию "112" продолжают поступать звонки. За последние 24 часа зарегистрировано порядка 3000 звонков. Каждое обращение было отработано оперативным штабом, развёрнутым в Кризисном центре ДЧС ВКО.

В настоящее время в регионе наблюдается похолодание. Однако синоптики, на 13-15 марта прогнозируют положительные дневные температуры и осадки в виде дождя в южных районах области, что может привести к дальнейшему таяния снега и формированию местного и склонового стока.

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